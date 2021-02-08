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«Путь к защите человечества»: эксперты оценили вакцину «Спутник V»
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

«Путь к защите человечества»: эксперты оценили вакцину «Спутник V»

Елена Фролова

Здоровье

Одним из самых серьезных прорывов в области науки со времен СССР стало создание вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом написали в издании Bloomberg. О том, как подобный результат удалось достичь за столь короткие сроки, Nation News рассказал иммунолог Анатолий Суслов.

Эксперт считает, что эффективность вакцины доказывается благодаря расширенным клиническим испытаниям и большим массовым данным. А «автор» вакцины - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, - имеет большой опыт в разработке различных препаратов.

— Это гигантская работа, которая проделана до момента возникновения COVID-19 в начале прошлого года. Поэтому специалисты легко построили формулу, легко сделали вакцину, потому что было все ясно, — объяснил Анатолий Суслов.

По его словам, как только стала известна первичная последовательность вируса, стало возможным создание конструкции вакцины в течение одного месяца. В эту работу были вложены огромные знания и практический опыт, отметил эксперт.

Тем временем, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в вопросе создания «лекарства от COVID-19» не должно быть одного победителя. Как сообщает «Царьград», при этом американский специалист считает, что нужно радоваться вакцине, созданной русскими учеными, потому что она может быть использована во всем мире.

— Это путь к всеобщей защите всего человечества! — отметил главный инфекционист.

По его словам, создание вакцины – это не гонка.

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вакцинакоронавирус«Спутник V»
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