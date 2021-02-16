Ледовую арену на территории жилого комплекса построят в Новой Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Воскресенское, деревня Ямонтово, Лесная улица Карта всех событий

В Новой Москве в жилом комплексе «Южное Бунино» до конца 2021 года построят ледовую арену. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин во вторник, 16 февраля.

По его словам, до конца текущего года на территории ЖК специалисты введут в эксплуатацию три детских сада, школу и учебно-воспитательный комплекс.

В здании построят полноценное ледовое поле 30 на 60 метров, а также организуют залы общефизической подготовки и хореографии, классы по методической и теоретической работе для учеников школы. Площадь ледовой арены составит 3,5 тысячи квадратных метров.

Владимир Жидкин отметил, что в столичный бюджет заложили необходимые средства на строительство и ввод спортивных объектов, в том числе и на территории ТиНАО.

— В 2021 году, помимо таких проектов, как физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1,56 гектара на территории АДЦ, застройщики продолжат строить спортивные сооружения для зимних видов спорта, — пояснил глава департамента.

По его словам, продолжится возведение горнолыжного склона в поселении Щаповском, а также комплекса около станции метро «Прокшино».

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев уточнил, что спортивные объекты в разных районах города планируется построить в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

Читайте также: Более 127 тысяч «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО в феврале