Более 127 тысяч «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО в феврале

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В феврале в ТиНАО планируется ввести более 128 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 62 тысячи «квадратов» — жилые и более 65 тысяч — социальные и промышленные объекты. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, в 2021 году в ТиНАО ожидается значительный рост в сфере строительства и ввода жилья.

— На сегодня в ТиНАО действуют разрешения на строительство жилой недвижимости площадью около семи миллионов квадратных метров, — уточнил руководитель департамента.

Жилье в Новой Москве пользуется высоким спросом в том числе из-за привлекательных цен. Так, средняя цена за квадратный метр в новостройке составляет не выше 135 тысяч рублей. Покупатели могут подобрать себе жилье на любой вкус и разные возможности: от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах.

Владимир Жидкин отметил, что в последнее время заметно увеличился спрос на недвижимость классов комфорт и бизнес.

— Востребованность жилья в ТиНАО объясняется также высокими показателями ввода «социалки» и транспортной инфраструктуры, а также благоприятной экологической обстановкой, — добавил он.

Так, с 2012 года на территории Новой Москвы ввели более 4,57 миллиона «квадратов» социальных и коммерческих объектов. Здесь построили 19 школ, 54 детских сада и 15 объектов здравоохранения.

Только в январе в ТиНАО ввели более 66 тысяч квадратных метров объектов для развития социальной инфраструктуры и создания рабочих мест, отметил глава департамента.

Ранее сообщалось, что около 500 тысяч «квадратов» жилья ввели в Москве с начала 2021 года. Всего в этом году в городе планируется ввести около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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