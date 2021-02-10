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Около 500 тысяч «квадратов» жилья ввели в Москве с начала 2021 года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Около 500 тысяч «квадратов» жилья ввели в Москве с начала 2021 года

Виктория Родимкина

Город

Около 500 тысяч квадратных метров жилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала этого года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы в среду, 10 февраля.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, ввод жилья является одним из основных показателей и результатов строительной деятельности.

— Уже в этом году, чуть больше чем за месяц, введено в эксплуатацию 896 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 498 тысяч «квадратов» жилья, — сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что важным принципом градостроительной политики является комплексное развитие территорий города. В шаговой доступности с новым жильем строятся объекты социальной инфраструктуры и создаются рабочие места. В Новой Москве с начала 2021 года были введены школа, детский сад, а также амбулатория на 11 посещений в смену, добавил Андрей Бочкарев.

Всего в этом году планируется ввести около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики Москвы.

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