ФОК с футбольным манежем появился на территории столичного стадиона «Торпедо»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

На территории стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова появился физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ФОК находится по адресу Восточная улица, дом 4а. Его строительство вели в рамках первого этапа реконструкции спортивного комплекса.

— В трехэтажном здании общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров разместится футбольный манеж для тренировок, также здесь оборудуют тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, помещения администрации, — цитирует Бочкарева официальный портал мэра столицы.

Заммэра отметил, что в будущем реконструкция ожидает и сам стадион. Вместимость новой арены увеличится до 15 тысяч зрителей, она будет соответствовать требованиям РФС и UEFA. Кроме того, по словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, на объекте провели 22 инспекционные проверки совместно с Центром экспертиз.

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