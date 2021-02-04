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Горнолыжный склон и ФОК: какие еще спортивные объекты построят в ТиНАО
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Горнолыжный склон и ФОК: какие еще спортивные объекты построят в ТиНАО

Ксения Монахова

Город

Активное строительство спортивных объектов продолжается в ТиНАО. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в Щаповском за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы планируется строительство горнолыжного склона на пять трасс с подъемником. Кроме того, планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса площадью шесть тысяч квадратных метров.

— Высота склона — более 53 метров. Общая протяженность трасс — более 3,4 километра, — подчеркнул Владимир Жидкин.

Уточняется, что возведут административно-бытовой корпус и создадут инженерную инфраструктуру. Специалисты проложат дороги и сделают парковку на 500 машин.

Также на территории построят спортплощадки для волейбола, баскетбола, футбола, тенниса, скейт-парк и детский игровой городок. Новое пространство благоустроят. Спорткомплекс будет располагаться рядом с Варшавским шоссе, что обеспечит легкий доступ к площадке.

Помимо этого, в ТиНАО на территории административно-делового центра в Коммунарке возведут физкультурно-оздоровительный комплекс. Его площадь составит 1,56 гектара. На базе комплекса разместят тренажерные и универсальные залы для спортивных игр. Также сделают ледовую арену с полноценными трибунами на тысячу человек, бассейн с сауной, бассейн для грудничков и детей постарше. На территории откроют спортивные магазины и кафетерии.

Еще один большой спортобъект в ТиНАО — всесезонный спортивно-развлекательный комплекс — появится неподалеку от станции метро «Прокшино». Он будет построен за счет финансов инвесторов.

— Он будет разделен на горнолыжный комплекс и арену для некоторых видов спорта и экстремальных развлечений в крытом помещении, многофункциональную ледовую арену и спортивные площадки. Главный объект — насыпная гора для катания на горных лыжах и сноубордах высотой более 100 метров, — отметил Владимир Жидкин.

На сегодняшний день в ТиНАО уже работают 52 спортивных объекта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что спортивные объекты возводятся и в других районах города. До конца 2023 года планируется построить 29 сооружений, на базе которых в городе откроется 29 новых бассейнов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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