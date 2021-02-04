Поликлинику в поселении Марушкинском построят до конца 2021 года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Поликлинику в поселении Марушкинском построят до конца текущего года. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, поликлинику построят в рамках реализации адресной инвестиционной программы столицы за счет бюджетных средств. В детско-взрослом медицинском учреждении разместят современное оборудование и мебель. Помимо этого, в здании будут находиться пост охраны и система видеонаблюдения. Прилегающую к поликлинике территорию благоустроят и озеленят.

Уточняется, что пациенты смогут пользоваться услугами специалистов по всем основным медицинским направлениям, а также будут предусмотрены кабинеты восстановительных и лечебных процедур и функциональной диагностики.

Владимир Жидкин отметил, что за 8,5 года в ТиНАО уже ввели 15 объектов здравоохранения, из них шесть — за счет городского бюджета по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

— К 2035 году количество новых объектов здравоохранения в ТиНАО увеличится до 125, — подчеркнул Владимир Жидкин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, до конца 2021 года в городе будут возведены 73 новых социальных объекта.

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