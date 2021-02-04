Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поликлинику в поселении Марушкинском построят до конца 2021 года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Поликлинику в поселении Марушкинском построят до конца 2021 года

Ксения Монахова

Город

Поликлинику в поселении Марушкинском построят до конца текущего года. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, поликлинику построят в рамках реализации адресной инвестиционной программы столицы за счет бюджетных средств. В детско-взрослом медицинском учреждении разместят современное оборудование и мебель. Помимо этого, в здании будут находиться пост охраны и система видеонаблюдения. Прилегающую к поликлинике территорию благоустроят и озеленят.

Уточняется, что пациенты смогут пользоваться услугами специалистов по всем основным медицинским направлениям, а также будут предусмотрены кабинеты восстановительных и лечебных процедур и функциональной диагностики.

Владимир Жидкин отметил, что за 8,5 года в ТиНАО уже ввели 15 объектов здравоохранения, из них шесть — за счет городского бюджета по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

— К 2035 году количество новых объектов здравоохранения в ТиНАО увеличится до 125, — подчеркнул Владимир Жидкин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, до конца 2021 года в городе будут возведены 73 новых социальных объекта.

Читайте также: Школы и детские сады построят по программе реновации в районе Дмитровский

строительство поликлиникиполиклиники столицыВладимир Жидкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте