Родители столичных школьников попробовали сдать Единый государственный экзамен и оценили процедуру его проведения

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева пробует сдать Единый государственный экзамен по русскому языку / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 15 марта, в Москве прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на экзамене и узнала, какие задания ждут выпускников в этом году.

Проход по паспорту только через рамки с металлодетектором. Телефоны и личные вещи нужно оставить в шкафчике, который закрывается на ключ. Это стандартные условия для допуска на итоговый экзамен, которые на один день стали актуальны и для родителей, решивших написать ЕГЭ.

Поменяться местами со своими детьми им выпала возможность в рамках ежегодной акции, которую в столице организовал Департамент образования и науки Москвы. Ее главная цель состоит в том, чтобы родители могли пройти всю процедуру экзамена от начала до конца, познакомиться с примерами заданий, которые предстоит выполнить их детям. Все это, считают в департаменте, поможет мамам и папам избавиться от волнения за своих чад.

Среди участников экзамена по русскому языку оказалась москвичка Оксана Воробьева. Ее сын учится в 11-м классе школы № 904, и в этом году ему предстоит сдавать ЕГЭ.

— Я решила посмотреть, через что пройдет мой ребенок, — поделилась она. — Сразу скажу, что мне не хватило времени на сочинение. Сначала начала писать текст на черновик, но поняла, что так не успею.

Процедура проведения экзамена Воробьевой понравилась. Она отметила прозрачность результатов ЕГЭ и внимательность организаторов.

— Например, если ручка не пишет, сразу же дают новую, — пояснила она.

Проверить свои знания пришел и заслуженный артист России Камиль Ларин. Его сын несколько лет назад успешно справился с ЕГЭ.

— Экзамен — это стресс для детей и родителей. Мне кажется, нужно проще к этому относиться. Надо работать с детьми и объяснять, что ничего страшного в этом нет, — поделился актер.

Сама процедура ЕГЭ практически не меняется уже несколько лет. На экзаменах все очень строго, за объективностью внимательно следят как сотрудники, так и камеры видеонаблюдения, которыми оснащены все аудитории.

— Одно из отличий этого года заключается в том, что в Москве передача экзаменационных материалов в каждый пункт проведения будет осуществляться по сети интернет, — рассказала руководитель регионального центра обработки информации ЕГЭ Оксана Карклина. — Ранее материалы доставлялись на электронных носителях — флеш-картах.

Безопасность такой передачи данных гарантирует то, что они зашифрованы. И только с помощью цифровой подписи перед самым началом экзамена член комиссии расшифровывает их, после чего материалы распечатывают и раздают участникам.

Особое внимание, как и в прошлом году, будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности. Все пункты проведения ЕГЭ будут обеспечены необходимым запасом масок, перчаток, санитайзеров.

КСТАТИ

В этом году те выпускники, которые не планируют поступать в вуз, могут сдавать для получения аттестата государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике вместо ЕГЭ. Всего же в столице более 68 тысяч выпускников школ будут сдавать ЕГЭ. Кроме того, на экзамен записались выпускники прошлых лет, которых примерно 12 тысяч. В 2021 году основной период ЕГЭ начнется 31 мая. Досрочного периода в этом году по решению федерального правительства не будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы:

— На мой взгляд, возможность попробовать сдать ЕГЭ очень важна для родителей всех школьников, потому что это помогает развенчать мифы о его проведении. Пройдя все этапы, родители смогут лучше помочь своему ребенку подготовиться и адаптироваться к ситуации. Ведь помощь в подготовке к ЕГЭ — это не только содержательная часть, но и психологический настрой, с которым выпускник идет на экзамен. Я сама попробовала написать ЕГЭ по русскому языку, и могу сказать, что задания были непростыми, но бояться точно не нужно.

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