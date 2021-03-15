Студентам помогут оформить документы для обучения

Специалист МФЦ РУДН Арина Егоршина принимает документы / Фото:Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 15 марта, в Российском университете дружбы народов прошло торжественное открытие многофункционального центра. Теперь студенты и сотрудники РУДН смогут получить необходимые услуги или получить справки прямо в стенах своей альма-матер.

Концепция университетского МФЦ очень похожа на столичные центры госуслуг. На стойке регистрации студент получает талон в нужное окно. Свою очередь можно отслеживать на электронных экранах. Как только подойдет ваш черед — прозвучит звуковое оповещение. Чтобы посетителям было комфортно, в помещении оборудована комфортная зона ожидания и даже есть уютное кафе.

— Нам хотелось, чтобы наши сотрудники и студенты могли легко, быстро и в одном месте получать все необходимые справки и документы. Так было создано современное пространство площадью 1300 квадратных метров. Здесь предоставляется широкий спектр услуг, — рассказал ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов.

В тестовом режиме МФЦ начал работать с 1 марта 2021 года. Услуги здесь в среднем получали по 145 человек в день. Однако официальное открытие центра состоялось только вчера. На церемонии ректор РУДН Олег Ястребов торжественно перерезал синюю ленту. С этого момента центр начал работать «в полную силу». Теперь студенты и преподаватели не будут тратить время на посещение паспортного стола, бухгалтерии, военного-учетного отдела.

Всего в университетском МФЦ студентам и преподавателям доступно 47 услуг. Здесь можно переоформить потерянный студенческий билет, получить полис добровольного медицинского страхования, справку об оплате образовательных услуг, заключить договор на обучение или взять справку для отсрочки от военного призыва.

В центре действует правило 11 минут. Столько времени в среднем каждый клиент проводит в МФЦ. Причем шесть минут у посетителей уходит на ожидание и пять — на получение необходимого документа. Студенты уже оценили комфорт университетского многофунционального центра и быстроту оказания услуг.

— Я забрала справку об обучении и копию договора, которые мне нужно предоставить на работе. Раньше для этого я должна была зайти на сайт вуза, подать заявление, подождать приглашения и прийти в нужный кабинет. Но сейчас этот процесс занял буквально три минуты. Еще один большой плюс этого места — кафе, в котором можно перекусить, ожидая своей очереди, — рассказала студентка второго курса РУДН Алина Те.

Планируется, что в университетском МФЦ можно будет получить не только документы, нужные для учебы, но и любую другую государственную услугу.

— Делегацию этих полномочий нужно обсуждать с федеральными и муниципальными органами. Это не быстрый процесс, но мы будем работать в этом направлении, — добавил Олег Ястребов.

Многофункциональный центр РУДН — это не только возможность максимально быстро оформить нужную услугу. Еще он подарил студентам вуза рабочие места.

— Для нас было важно привлечь к работе именно учащихся нашего университета, которые знают внутренние процессы вуза, — говорит директор МФЦ Анастасия Рождественская. — Все они окончили бакалавриат и сейчас учатся в магистратуре или аспирантуре. Каждый специалист знает два-три иностранных языка. Это одно из главных требований к кандидатам.

Чтобы недолгие 11 минут прошли еще более комфортно, интерьеру МФЦ было уделено большое значение. На стенах — художественная роспись, в помещении находятся арт-объекты с подсветкой, мягкие диваны. Прийти сюда можно не только за документом, но и просто так — выпить кофе, поработать или сделать домашнюю работу.

— Мы опрашивали студентов и специалистов, что они хотели бы видеть в университетском МФЦ. Было создано два варианта интерьера — классический с символикой РУДН и авангардный в духе «попарт». Естественно, студенты проголосовали за более яркий и смелый дизайн, и мы решили воплотить его в жизнь, — отметила Анастасия Рождественская.

ФАКТЫ:

■ МФЦ РУДН работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 15:00.

■ Записаться на прием и познакомиться с необходимым перечнем услуг можно в специальном мобильном приложении RUDN University.

■ Сейчас в центре доступно 47 услуг. В 2021 году планируется увеличить их количество до 54

■ Росписью стен занимался выпускник Инженерной академии РУДН Степан Барнев.

■ Сейчас в МФЦ работает 41 специалист.

■ 63 процента опрошенных преподавателей и студентов выбрали концепцию «поп-арт» для оформления помещения.

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