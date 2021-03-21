Выставка «Образование и карьера» помогла школьникам выбрать университет мечты

Студентки РХТУ имени Д. И. Менделеева Елизавета Харитонова (слева) и Ксения Шишканова (справа) показывают школьнице Вере Смирновой, как работать в виртуальной химической лаборатории. В таком пространстве можно проводить даже опасные опыты, не боясь совершить ошибку и устроить пожар / Фото: Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

В воскресенье, 21 марта, в Гостином Дворе завершилась 52-я Московская международная выставка «Образование и карьера». На ней абитуриенты познакомились с колледжами и университетами.

В выставочном комплексе собрались студенты, представляющие свои учебные заведения, работодатели и, конечно, абитуриенты — старшеклассники, которым совсем скоро нужно будет определяться с университетом и подавать документы на поступление.

— Абитуриентам всегда непросто поступать, поэтому они и их родители хотят узнать из первых уст, как нужно подавать документы, какие в вузах будут вступительные экзамены и в каком формате они пройдут, — рассказала организатор выставки Юлия Чурикова.

За два дня на выставке побывали около 20 тысяч людей. В этом году в павильоны Гостиного Двора пришли особенно много посетителей. По мнению Юлии Чуриковой, люди соскучились по личному общению.

— Если раньше гости просто не спеша ходили между стендами, то сейчас они чаще останавливаются, беседуют с ребятами, которые презентуют вузы. Причем часто разговоры заходят на темы, совершенно не касающиеся образования, — добавила Юлия Чурикова.

Она отметила, что ее дочь тоже приходила на эту выставку и подобрала вуз для поступления.

— Она вроде бы уже выбрала университет. Но я предложила ей рассмотреть запасные варианты. Мало ли. Вдруг наберет недостаточно баллов на ЕГЭ, или в вузе ее мечты будет слишком большой конкурс на бюджетные места. В итоге именно этот запасной вариант и «выстрелил». Моя дочь успешно окончила университет и получила диплом, — уточнила Юлия Чурикова.

На выставку в этот раз пришла школьница Вера Смирнова. Ее привлек стенд Химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Там студентки Ксения Шишканова и Елизавета Харитонова демонстрировали виртуальную химическую лабораторию, которая помогает в учебе.

— Это очень интересно и более безопасно, чем обычная лаборатория. Там можно проводить опыты и не бояться совершить ошибку. Все же, если смешать неверные реагенты, можно случайно устроить взрыв или пожар. А еще работать в виртуальном пространстве намного дешевле, чем оборудовать полноценную лабораторию, — сказала Елизавета Харитонова.

Среди посетителей были и те ребята, кто точно определился с университетом и будущей профессией. Например, старшеклассник Артем Астахов, несмотря на обилие увлекательных стендов, целенаправленно идет к студентам из РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

— Это мой приоритетный вуз.Хочу поступить на факультет инженерной механики, — сказал он.

На выставке ребята из Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России рассказали про факультеты и программы обучения своей альма-матер. В Гостином Дворе были стенды Автомобильно-дорожного государственного технического университета, Университета связи и информатики, технологического университета «СТАНКИН» и многих других вузов. А еще здесь есть стенды компаний, которые реализовывают программы по целевому набору.

Отдельная часть выставки посвящена профориентации, где психологи-консультанты помогли абитуриентам выявить их сильные стороны и посоветовали образовательное направления, где у ребят лучше всего получится реализовать свои таланты

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Шипилова, руководитель международного раздела вставки:

— В этом году сократилось количество международных участников. Но все равно прилетели представители из Кипра, Турции и Австрии. Они представили пять университетов. На выставке презентованы и каникулярные образовательные программы, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом, очень востребованы. Так что тут есть о чем подумать. Во время семинаров нашей секции все места в зале были заполнены, люди даже стояли.

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