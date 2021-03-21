Сотрудники Пушкинского музея увековечили имя Ирины Антоновой

Директор Пушкинского музея Марина Лошак открыла мемориальную доску Ирине Антоновой / Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, Хрущёвский переулок, 2/12 Карта всех событий

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открыли мемориальную доску, посвященную президенту учреждения Ирине Антоновой.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова. Мемориальную доску установили в пространстве внутренней колоннады главного здания музея.

— В 1945 году Ирина Антонова пришла в музей молодой девушкой и отдала ему 75 лет своей жизни. Во многом благодаря ей советское и российское искусство признали во всем мире, — сказала Татьяна Голикова.

Кабинет Ирины Антоновой превратили в выставку. Здесь можно узнать о всех директорах Пушкинского музея.

— В наших планах — создать Международный центр передовых гуманитарных исследований имени Ирины Антоновой. Кроме того, следующую конференцию «Випперовские чтения» мы посвятим 40-летию ее выставки «Москва — Париж», — поделилась директор музея Марина Лошак.

В честь Ирины Антоновой планируют назвать сквер около Пушкинского музея. Соответствующий указ уже готов.

СПРАВКА

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Она была директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, затем была назначена президентом учреждения. Ирина Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награждена двумя Государственными премиями Российской Федерации.

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