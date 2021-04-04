Не только хобби: как обучают веб-мастеров в колледжах Москвы

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Неофициальный профессиональный праздник Международный день веб-мастера отмечается 4 апреля. Сегодня это очень популярное направление в программировании, а специальность «информационные системы и программирование» входит в топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в России. Кстати, дата праздника — 4.04 — была выбрана неслучайно и напоминает ошибку 404, сигнализирующую о ненайденной странице.

Разработчики веб- и мультимедийных приложений сочетают в своей работе дизайнерские и технические знания для проведения исследований, анализа, оценки, проектирования и разработки веб-сайтов и приложений. Такой специальности можно обучиться не только в высших учебных заведениях, но и в колледжах. Так, например, в московском Технологическом колледже № 24 можно получить две квалификации в рамках этой специальности: специалист по информационным системам и разработчик веб- и мультимедийных приложений.

— В процессе обучения студенты нашего колледжа осваивают проектирование и разработку информационных систем, разработку дизайна веб-приложений, проектирование, разработку и оптимизацию веб-приложений, — рассказывает преподаватель колледжа Елена Пятаева. — Наши студенты активно участвуют в проектной деятельности на занятиях, в конкурсах и чемпионатах, таких как «Абилимпикс» и WorldSkills. Многие ребята увлекаются разработкой веб-приложений и считают это своим хобби.

Первокурсник Даниил Поздняков поступил в Технологический колледж № 24 на специальность «информационные системы и программирование» и выбрал квалификацию «специалист по информационным системам».

— Перед тем как поступать в колледж, я занимался веб-разработкой, так как считаю это своим увлечением. А когда уже пришлось сделать выбор, кем быть в будущем, решил, что теперь это будет моей профессией, — рассказывает Даниил.

У студента уже есть ряд интересных проектов, которые он разработал самостоятельно. Например, студенческий ВК-бот, который помогает отвечать одногруппникам на вопрос «Какое сегодня расписание?».

— В данный момент под руководством преподавателя разрабатываю для колледжа проект, который позволит классным руководителям вносить информацию о своей группе на сайт, а административным сотрудникам — получать актуальные данные о посещаемости студентов и причинах пропусков, — поделился студент.

Дмитрий Бухаров, студент второго курса, занимается веб-разработкой вот уже 5 лет. Сейчас учится в колледже, осваивая квалификацию «специалист по информационным системам».

— Различают backend-, frontend- и fullstack-разработчиков. Я отношусь к backend-разработчикам. Это означает, что весь программный код, относящийся к функциональным и программным модулям сайта, обрабатывающимся на сервере, должен быть написан мной, — рассказывает Дима. — Backend-разработчик редко имеет отношение к графической составляющей сайта. Для решения задач мной используются такие языки, как PHP, JavaScript, SQL.

С 2016 года у студента было несколько крупных проектов. Дмитрий разработал интернет-магазин автомобильных запчастей и информационный сайт-хранилище для крупной российской компании.

В Технологическом колледже № 24 очень активно используется проектная деятельность на занятиях со студентами. На данный момент ребята выполняют проекты по созданию интернет-магазинов — одни из самых актуальных заказов в веб-разработке. Многие делают сайты-визитки на заказ небольшим компаниям.

— Важным является то, что студенты учатся работать с базами данных, проектируют их. Начинают разбираться в таких языках программирования, как Python и PHP, которые отвечают за backend-разработку; осваивают языки верстки HTML, CSS, отвечающие за frontend-разработку; задают вопросы: откуда можно взять интересную информацию по созданию интерфейса пользователя, какие базы данных лучше использовать, как можно ускорить работу сайтов. Многие хотят связать свою жизнь с веб-программированием и уже сейчас рассматривают вакансии, предлагаемые работодателями, — отметила Елена Пятаева.

Сейчас почти у каждой компании есть свой сайт. Сайты, аккаунты в социальных сетях — визитная карточка компании, инструмент для ведения бизнеса, средство информации, а для некоторых это виртуальный офис. Кроме того, многие организуют вебинары и видеоконференции, создают лендинги для онлайн-курсов и воркшопов, поэтому спрос на специалистов в области веб-разработки растет.

Кстати, сейчас можно посещать дни открытых дверей в колледжах Москвы в онлайн- и офлайн-режиме. Расписание и вся информация доступна на сайтах образовательных организаций.

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