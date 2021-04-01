Программа по предпринимательству открылась в пяти технических вузах Москвы

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В Москве открылась образовательная программа «Предпринимательство в вузах» для студентов третьих и четвертых курсов.

Участники получат все необходимые теоретические знания и практические навыки в сфере экономики, технологического предпринимательства и управления инженерными проектами.

По словам руководителя предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, задачей города является предоставить студентам основы предпринимательства.

— Благодаря программе 500 студентов из пяти московских вузов получат знания и навыки в пилотном проекте на площадках высших учебных заведений, — сказал глава департамента.

Образовательная программа работает в пяти вузах инженерного профиля. Очный курс продлится 2,5 месяца. В нем распределены пять тематических модулей: «Создание и развитие бизнес-идей», «Командообразование», «Экономика проекта», «Продвижение и сервис-дизайн», «Запуск пилота и постановка целей».

По окончании курса учащиеся защитят курсовые работы и получат сертификаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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