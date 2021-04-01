Студенты из Москвы стали победителями финансовых боев среди российских вузов

22 января 2015Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) на ул. Мясницкой. / Фото: «Вечерняя Москва»

Студенты Москвы победили на I федеральном онлайн-кубке по финансовым боям II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. В финале интеллектуальных состязаниях приняли участие 35 команд из городов России.

От Москвы в полуфинал лиги вышли четыре команды: FinUniver из Финансового университета при Правительстве РФ и «Иллюминаты» из Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова.

Команда FinUnive заняла на чемпионате первое место среди российских высших учебных заведений.

— Борьба была серьезная, но мы старались привести как можно больше аргументов в ответах на каждый вопрос противника. В какой-то момент разница в баллах между нашей командой и соперниками была минимальная. Наверное, это и стало мотивацией применить все знания и умения, чтобы выйти в финал и продолжить борьбу за звание чемпионов по финансовой грамотности, — отметил капитан команды FinUniver Никита Бондаренко.

Он добавил, что студенты работали на 100 процентов, даже когда лидировали в чемпионате. Бондаренко отметил высокую подготовленность и сплоченность всех участников соревнования.

«Серебро» на чемпионате получила иркутская сборная «Дада», а «бронзу» — свердловская сборная «Общество Витте». Осенью 2021 года участники соревнования присоединяться к коммуникативным боям.

— Финансовая грамотность помогает молодежи правильно распоряжаться деньгами: планировать расходы, приумножать накопления и минимизировать риски потерь. Какой бы ни была конкретная цель, результат — повышение уровня жизни и уверенность в завтрашнем дне. Чемпионат дает участникам возможность не только продемонстрировать знания и навыки, но и усовершенствовать организаторские качества, умение работать в команде и найти единомышленников, — отметил первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы, руководитель контрактной службы Григорий Лалаев.

Он уточнил, что аналогичные просветительские цели ставит перед собой Департамент финансов города Москвы, организовывая мастре-классы, образовательный программы и конкурсы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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