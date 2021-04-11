Воспитанники технопарка «Инжинириум» при МГТУ им.Баумана запустили самодельные ракеты

Воспитанники технопарка «Инжинириум» при МГТУ имени Баумана Иван Гляделкин, Яромир Бертов, Юра Кубышкин, Артем Затулин и Дима Орлов (слева направо) готовятся запустить в небо ракеты, которые они создали своими руками. Юные инженеры с удовольствием учатся азам этой профессии, потому что каждый из них мечтает в будущем быть причастным к освоению дальнего космоса / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Воспитанники технопарка «Инжинириум» при Московском государственном техническом университете имени Баумана с размахом отметили День космонавтики. Они запустили в небо самодельные ракеты.

На волейбольной площадке спортивного комплекса университета необычная суета. Стайка подростков под руководством учителя устанавливает стартовый стол. Железные ажурные опоры, плоская площадка, «соплоотвод», длинная направляющая. Рядом в шеренгу строятся инженеры-конструкторы в возрасте от 12 до 16 лет.

— Эти ребята из окрестных школ занимаются на курсе «Ракетостроение» при МГТУ имени Н. Э. Баумана, — рассказывает технический директор «Инжинириума» Юрий Климович. — Ребята с пятого по восьмой класс учатся создавать летающие модели ракет, участвуют в соревнованиях по ракетомодельному спорту. А попутно обретают увлечение на всю жизнь и, возможно, интерес к востребованной и престижной технической профессии.

По словам Юрия Климовича, ко Дню космонавтики каждый ученик сам спроектировал и изготовил ракету.

Десять аппаратов и все разные. У Яромира Бертова ракета синяя, длинная, тонкая, отдаленно напоминающая советские баллистические ракеты шестидесятых годов. У Миши Мартынова получилась пузатая трехступенчатая «Венера-1». У Андрея Норенко ракета похожа на гиперзвуковой «Авангард». А у Юры Кубышкина она вообще квадратная.

— Нравится мне эта тема — освоение дальнего космоса, — признается Миша Мартынов. — Я уже решил, что после школы пойду учиться дальше по этому направлению.

Наставник юных инженеров Иван Борисов начинает отдавать ребятам команды.

— Ключ на старт! Три-два-один... Пуск! — провозглашает он, и одна за другой ракеты уходят ввысь.

В Москве, помимо многочисленных образовательных курсов для школьников и студентов, посвященных «космическим» профессиям, расположено 40 предприятий ракетно-космической отрасли. В их числе — корпорация ВНИИЭМ, Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и предприятие, на котором производят мощные ракеты «Ангара».

Кроме того, компании «Технополиса «Москва», занимающиеся разработками для космической отрасли, получили более 100 патентов на изобретения.

КСТАТИ

«Вечерняя Москва» была одной из первых газет, которая сообщила о первом полете человека в космос. Номер от 12 апреля 1961 года сильно отличался от остальных. Первая полоса газеты, обычно выходившей в черно-белом исполнении, в честь торжественного случая была увенчана крупным алым заголовком: «Советский человек — покоритель космоса».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Нелюб, директор компании-оператора технопарка «Инжинириум» МИЦ «Композиты России»:

— У московских школьников сегодня есть уникальная возможность познать основы технических профессий с самых ранних лет. Это помогает определиться со своей будущей специальностью. Я уверен, что занятия в технопарке «Инжинириум» МГТУ имени Н. Э. Баумана станут для ребят отправной точкой большого карьерного плавания. У юных талантов все получится, а мы будем всячески их поддерживать и помогать.

Читайте также: Молодые инженеры Москвы создают будущее