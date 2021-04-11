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Молодые инженеры Москвы создают будущее
Фото: Из личного архива Олеси Беленькой

Молодые инженеры Москвы создают будущее

Наталья Тростьянская

Образование

В технопарке «Наукоград» сегодня проходят воркшопы, посвященные изучающим Вселенную роботам, космической виртуальной реальности и освоению Марса. Как детские технопарки увлекают школьников космическими разработками, «Вечерняя Москва» рассказала заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.

— Олеся Юрьевна, в каких технопарках ребята могут сами сделать ракету или какой-нибудь космический аппарат?

— Всего в Москве 18 детских технопарков, из них в пяти есть различные курсы по космонавтике, аэрокосмосу и авиации. Например, Центр развития инжиниринга Московского политеха приглашает слушателей на занятия по современной космонавтике. А Инжинириум МГТУ имени Баумана, помимо обучения по программе «Ракетостроение», готовит школьников к чемпионату WorldSkills по компетенции «Инженерия космических систем».

В таких детских технопарках школьники проходят все этапы становления инженера — от работы с документацией до запуска собственного аппарата. По итогам обучения они также запускают «кубсаты» — небольшие спутники массой один килограмм с полным набором приборов и систем для работы в космосе.

— А как оснащены лаборатории детских технопарков?

— Самым современным космическим оборудованием. В лабораториях есть, например, установка имитации космического пространства. Кроме того, в прошлом году в детских технопарках «Москва» и «Мосгормаш» появились уникальные цифровые телескопы — многофункциональный комплекс для изучения астрономии «ТАЛ-Вега» и телескоп-рефрактор ТАЛ-75R. Система позволяет наблюдать за небесными телами и спутниками при увеличении от 30 до 150 крат, делать фотографии с высоким разрешением и видеоролики в режиме замедленной съемки time-lapse.

— Какие еще возможности открываются ребятам?

— С полученными знаниями они могут проявить себя и в смежных технических отраслях, включая робототехнику или беспилотные аппараты. И, конечно, наши слушатели побеждают в профильных конкурсах, получают бонусы для поступления в вузы.

— Можете привести примеры космических разработок, которые придумали школьники?

— Молодые конструкторы из детского технопарка «Мосгормаш» разрабатывают достаточно сложные проекты, среди которых межпланетный транспорт, передвижная станция для добычи воды на Луне.

Или вот Богдан Пермяков из «Наукограда» придумал систему жизнеобеспечения экипажа космической станции. Она поможет решить проблему рационального использования времени и стоимости пребывания космонавта на борту станции за счет «умных» технологий — по аналогии с «умным домом».

КСТАТИ

Сейчас в детских технопарках Москвы учится более 290 тысяч человек в возрасте от 7 до 18 лет. Это школьники и студенты колледжей. Сейчас технопарки проводят семейные мастер-классы, во время которых ребята могут попробовать себя в кибернетике, биоинформатике, цифровой графике, а их родители изучат принцип работы беспилотников, узнают, что такое виртуальная и дополненная реальность и так далее.

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