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Школьники Москвы получили 144 диплома на Всероссийских олимпиадах по праву и физике
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Школьники Москвы получили 144 диплома на Всероссийских олимпиадах по праву и физике

Анастасия Волоснова

Город

Школьники Москвы завоевали 144 диплома в финалах Всероссийской олимпиады по праву и физике. Итоги олимпиад подвели на торжественной церемонии закрытия, которую провел в онлайн-формате Российский университет дружбы народов.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике прошел в Тюмени с 29 марта по 4 апреля. Всего в интеллектуальном соревновании приняли участие 400 подростков со всей России. Отмечается, что диплом победителей получили 13 московских школьников, диплом призеров — еще 69 школьников столицы.

Призерами Всероссийской олимпиады по праву стали 52 школьника столицы из 269 учеников 9–11-х классов из всех регионов России. Диплом победителя получили 15 юных москвичей. Олимпиада по праву проходила в Москве с 29 марта по 2 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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