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Москвичам рассказали, какие награды получили слушатели детских технопарков в марте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москвичам рассказали, какие награды получили слушатели детских технопарков в марте

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам рассказали, какие награды получили слушатели детских технопарков столицы в марте. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На чемпионате по стандартам WorldSkills Russia «Московские мастера», который прошел с 1 по 19 марта, учащиеся детских технопарков получили три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Дети также были награждены специальными медальонами за профессионализм.

Первую золотую медаль в компетенции «Инженерный дизайн CAD» получил Дмитрий Фролов из детского технопарка «На Зорге». Второе золото завоевал Степан Павлов, слушатель детского технопарка равных возможностей Российского государственного социального университета, с проектом в области «Аддитивное производство».

Слушатели технопарков также становились победителями международных и всероссийских соревнований. С начала года дети были призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов «Реактор» и «Высший пилотаж».

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