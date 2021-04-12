Будущие астрофизики должны мыслить нестандартно

Арина Сергеенко, Екатерина Дынина, Николас Цхвитария и Дмитрий Лакиза (слева направо) в Звенигородской обсерватории Института астрономии РАН изучают строение астрографа / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

12 апреля корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на экскурсии по единственной в России астрофизической школе «Траектория» и узнала, как столичные школьники постигают азы астрономии.

В большом зале пансионата тихий гул. Около двух противоположных стен стоят столы, вокруг которых столпились школьники. У учеников астрофизической школы сегодня на семинаре экспериментальное задание: им нужно узнать расстояние до баннера, стоящего в противоположной части комнаты. На столах у них только линейки, веревки, ручки и бумага — а отходить от стола ребятам не разрешается.

— Интересно посмотреть, какие попытки они для этого предпримут. А еще мы хотим дать им стимул нестандартно думать и экспериментировать, — рассказал научный сотрудник лаборатории космических проектов Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова Антон Бирюков.

Самые хитрые ребята измерили ширину одной дощечки ламината и попытались посчитать, сколько их в зале. Правда, наблюдательные преподаватели напомнили школьникам, что их результат засчитан не будет. Это слишком простой способ.

Москвичка Арина Сергеенко со своей командой к заданию подошла ответственно. Она придумала измерить расстояние до баннера, стоящего с их стороны.

А после этого, зная градус углов стены, рассчитать расстояние до нужного объекта, подставив значения в специальную формулу. Оказалось, что это не гарантирует правильного ответа.

— Расстояние от одной стены до другой получилось 83 тысячи километров, — со смехом объявляет девятиклассник Владимир Сережин, пытаясь понять, на каком этапе он допустил ошибку в вычислениях.

Учителя предупреждают, что до конца эксперимента остается десять минут. После обеда ребята смогут закончить вычисления, но в эту комнату они больше не вернутся. Так что сейчас самое время сделать последние измерения.

Школьники от таких занятий в восторге.

— Я увлеклась физикой и астрономией где-то в семь-восемь лет, — рассказывает Арина Сергеенко. — И когда я узнала про эту школу, поняла, что это отличная возможность научиться работать в команде. Моя мечта — быть автором или соавтором научных статей.

Она добавила, что в обычных школах на уроках физики чаще всего просто решают задачи и уравнения, а тут есть возможность не только слушать лекции, но и проводить интересные практические эксперименты.

А еще ученики необычной школы ездят в Звенигородскую обсерваторию Института астрономии РАН, где можно увидеть настоящие рабочие телескопы и астрографы.

— У нас учатся ребята очно-заочно три года. Поступают после восьмого класса по конкурсу. В школе изучают астрономию, физику, математику, английский язык и программирование, — сказал исполнительный директор фонда «Траектория» Михаил Юрик.

Он добавил, что школьникам для поступления надо было сдать тесты по физике и математике и выполнить творческое задание по астрономии. Это нужно для того, чтобы узнать уровень знаний будущего ученого.

Очно ребята встречаются весной и летом, а все остальное время они занимаются заочно на онлайн-платформе.

— В этом им помогают тьюторы — молодые ученые, кандидаты наук и выпускники нашей школы. За каждым тьютором закреплены несколько ребят, которые могут задавать ему вопросы, если возникают сложности, — добавил Михаил Юрик.

В школе учатся 44 старшеклассника. Десять из них — воспитанники столичных общеобразовательных школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Петров, директор по развитию соучредитель фонда «Траектория»:

— Из более чем 250 заявок мы отобрали 44 человека со всей России. Наша задача — показать ребятам, как устроена наука, почему это может быть интересно и перспективно.

На занятиях они встречаются с учеными разных сообществ. Часто это даже не астрофизики, а, например, биологи или химики. Потому что школьников могут увлечь сопутствующие астрономии науки. Все же мы стараемся охватить и смежные направления в своей программе, чтобы каждый нашел сферу для себя, если вдруг кто-то поймет, что астрофизика не для него.

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