Танцевальные студии ищут новые таланты

Педагог Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева образовательного комплекса «Воробьевы горы» Ольга Волкова с учениками (слева направо): Борис Лемберг, Сергей Коростий, Александр Потехин, Алексей Димитрюк и Елисей Пашинцев на занятии по хореографии / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

3 апреля в Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что в учреждениях допобразования открыто около 9 тысяч танцевальных кружков.

Ребята занимаются такими направлениями, как «Бальный танец», «Джаз-модернтанец», «Народный танец», «Современный танец», «Степ», «Эстрадный танец» и другие. И все это бесплатно. Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева образовательного комплекса «Воробьевы горы» — один из самых прославленных детских коллективов, который известен не только в России, но и за рубежом. Юные москвичи приобщаются к музыкальному и танцевальному искусству: коллектив объединяет хор, оркестр и хореографические группы. Ансамбль, основанный в далеком 1937 году, и сегодня является флагманом детского и юношеского творчества.

— Сложно перечислить все яркие и красочные концерты, которые за эти годы провел наш коллектив, — рассказывает художественный руководитель ансамбля Леонид Фрадкин.

В хореографической части ансамбля дети начинают заниматься с шести лет, два года длится подготовительный этап обучения, дети изучают основы классического и народного танца, пластики, ритмики, партерной гимнастики, а также осваиваются элементы танцев из репертуара коллектива. Надо отметить, что здесь существует преемственность поколений. Многие выпускники ансамбля приводят в хореографические группы своих детей и внуков, чтобы еще раз окунуться в эту необыкновенную атмосферу, встретиться с детством, со своими друзьями.

Позаниматься танцами можно и в хореографических коллективах «Иверия», «Колхида» и «Колхидари» Центра детского творчества «Свиблово».

Сегодня их посещают около 1,5 тысячи воспитанников от 4 до 18 лет.

По словам Светланы Уваровой, директора Центра детского творчества «Свиблово», в основе деятельности коллектива лежит уникальный педагогический принцип.

— Основой методики обучения является понимание танца не просто как вида искусства, красивого представления, а как инструмента творческого, духовного, культурного развития личности, воспитания гармоничного и нравственного человека, — говорит она.

Ансамбль «Родничок» школы № 2083 по сравнению с предыдущими коллективами совсем юный — он был основан сравнительно недавно, в 2006 году, но уже в 2011 году коллективу было присвоено звание «Образцовый», а сегодня ансамбль по праву является одним из ведущих коллективов столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы:

— Сейчас открыт набор учеников в более 37 тысяч кружков и секций разных направлений. Официальный сайт мэра Москвы mos.ru предоставляет возможность подобрать подходящий кружок по интересующему ребенка направлению и близкому расположению к дому. Подать заявку на обучение можно онлайн, для этого не требуется личный визит в образовательную организацию.

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