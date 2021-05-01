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Московские школьники завоевали 197 дипломов всероссийской олимпиады
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники завоевали 197 дипломов всероссийской олимпиады

Анастасия Колоскова

Город

Учащиеся Москвы завоевали 197 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по биологии, обществознанию и ОБЖ.

Так, в число победителей заключительного этапа по биологии, который проходил в Уфе, вошли 14 жителей столицы, а в число призеров — 61. Всего в нем приняли участие более 300 учеников из 79 регионов России.

Площадкой заключительного этапа по обществознанию стала Москва. На него приехали более 250 школьников из 73 российских регионов. Этап включал два письменных тура и один устный. Дипломы победителей достались 15 столичным школьникам, еще 58 стали призерами.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ проходил в Нижнем Новгороде. В числе победителей оказались 11 учеников московских школ, еще 38 школьников получили статус призеров.

Абсолютным победителем среди девятиклассников стал Максим Диденко из школы № 2036, который набрал наибольшее количество баллов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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