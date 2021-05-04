Для удобства и безопасности: московские школьники представили лучшие разработки на научно-практической конференции

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Москве завершилась научно-практическая конференция «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики — к результату». В рамках нее столичные школьники представили более 400 проектных и исследовательских работ. Среди них универсальный прибор для очистки воды, модель солнечной батареи с автоматическим отслеживанием положения солнца, система для ориентации в пространстве для слабовидящих, устройство безопасности автомобиля, экзоскелет коленного сустава, протез ноги человека из углепластика, сборщик мусора с поверхности водоемов, автоматическая кормушка для птиц.

Все сама: умная теплица с автоматическим режимом

Александр В., ученик 11-го класса школы № 1409, придумал и разработал модель теплицы, которая контролирует все параметры климата, поливает, проветривает и освещает выращиваемые растения.

— Сейчас в нашей стране популярно сельское хозяйство. Чтобы развить эту отрасль, оптимизировать процесс производства и снизить себестоимость продукции, и был создан этот проект, — рассказывает Александр. — Аналогов достаточно мало. Они или дорогие, или требуют большой квалификации обслуживающего персонала. А у меня простая теплица с простым управлением, с которым справится даже человек без образования.

Теплица работает в автоматическом режиме, но ей можно управлять с помощью голосового ассистента или отправки сообщений. Также можно запустить деморежим или включить принудительное ручное управление. Есть возможность узнать параметры климата, получить справочную информацию и даже рецепты консервирования.

Во время разработки проекта Александр научился паять, собирать микроконтроллеры и создавать макеты. Работа над проектом продолжается, уже получена положительная рецензия от создателя голосового ассистента, используемого в работе теплицы. Также школьник планирует внедрить искусственный интеллект для опознания болезней растений.

Куда не ступала нога человека

Метеокомплекс «Кентавр», созданный Владимиром Е., Дмитрием Ц. и Егором Л. из 11-го класса школы № 1409, предназначен для замеров погодных условий там, где человек по каким-либо причинам не может находиться.

— Метеостанция — не единственная функция проекта. Можно делать замеры не только погодных условий, но и каких-то веществ на химических складах, угольной пыли в шахтах, чтобы предупредить взрыв. Только нужно повесить соответствующее оборудование, — рассказывает Владимир, который представляет проект на конференции.

Плюсами своей разработки ребята считают отсутствие аналогов и дешевизну оборудования. Само устройство еще предстоит значительно доработать: сделать более компактным корпус, уменьшить вес метеостанции, чтобы она могла быстрее передвигаться, и создать на 3D-принтере другой тип гусеницы для лучшей проходимости.

Свет мой, зеркальце, скажи, курс валют мне покажи…

Волшебное зеркало в сказках показывает своему владельцу все, что он попросит, даже если искомый объект находится далеко. В нашей реальности Михаил П., ученик 10-го класса школы № 1409, придумал и воплотил в жизнь проект SmartMirror — зеркало умного дома. По Face ID происходит распознавание находящегося перед зеркалом человека, после чего на поверхность выводится актуальная для него информация. Это может быть погода, время, расписание уроков, автобусов, время их прибытия на остановку, новости, комплименты, цитаты великих людей, курсы валют и даже уровень заряда робота-пылесоса, находящегося в квартире.

— Принцип работы: с мини-компьютера RaspberryPiPlus информация выводится на монитор, установленный за зеркалом Гезелла, и отображается на поверхности зеркала за счет его полупрозрачности. Программа написана на JavaScript в среде разработки Node.js, также туда интегрирован Python. Цель была следующая: сделать информационное табло для членов семьи, чтобы каждый мог подойти и получить необходимую ему информацию, — рассказывает Михаил.

В дальнейшем эту базу можно расширить, занести туда огромное количество лиц людей и создать для каждого уникальный профиль, который будет выдавать индивидуальную информацию, которая ему нужна.

Михаил считает, что аналогов его проекта не существует, и уверен, что такое зеркало через пять лет будет в каждом умном доме. Он признался, что с детства любит конструировать и программировать, только из деталей конструктора можно создать ограниченное количество вещей, а при помощи программирования — все что угодно.

Будущие ученые, исследователи и инженеры воспитываются со школы. Для этого почти в образовательных организациях столицы открыты инженерные, медицинские, академические классы, реализуется проект «Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования». Стоит отметить, что проекты предпрофессионального образования постоянно развиваются в соответствии с запросами рынка труда и актуальными потребностями школьников. В 2020 году в инженерных классах появились новые направления — атомное и курчатовское, а в академических — предпринимательское.

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