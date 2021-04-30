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Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты с заказчиками
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты с заказчиками

Кирилл Николаев

Город

В столице завершилось обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного IT-бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программу реализуют Московский экспортный центр вместе с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Проект создан с целью ускорить выход на иностранные рынки компаний города, специализирующихся на информационных технологиях, и помочь им добиться первых продаж за рубежом. Участники выбираются на конкурсной основе.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, результаты программы говорят об ее эффективности. Второй поток оказался даже успешнее. Компании начали работать с заказчиками из 24 государств, среди которых Китай, США и Швеция.

— Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч, — отметила Сергунина.

Прием заявок на участие во втором потоке программы начался осенью 2020 года. Предприниматели изучали особенности иностранных рынков, учились увеличивать зарубежную клиентскую базу, вели маркетинговую подготовку и совершенствовали бизнес-процессы. В конце программы они презентовали возможным инвесторам стратегию экспорта своей продукции и план работы на несколько лет вперед.

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