Наталья Сергунина подвела итоги московской программы «Библионочи»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Культурная акция «Библионочь» прошла в Москве с 24 на 25 апреля. Об этом сообщили в Департаменте культуры Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, мероприятия состоялись в библиотеках, музеях, культурных центрах, «Московском доме книги» и детской музыкальной школе имени Н. С. Голованова. Программа акции была посвящена 60-летию первого в истории полета человека в космос и Году науки и технологий в России. Для зрителей «Библионочи» подготовили встречи с писателями, лекции о литературе и космосе, мастер-классы, викторины и театральные читки.

— Вместе события акции набрали 215 тысяч просмотров — в два раза больше, чем год назад, — отметила Сергунина.

В Москве акция проводилась на пяти основных онлайн-площадках. На каждой из них была своя тематическая программа. Перед зрителями выступили писатели Лев Данилкин, Гузель Яхина, Олег Рой, Людмила Сарычева, Марина Степнова, переводчик и редактор Михаил Визель, историк и журналист Вадим Эрлихман, актриса Любовь Толкалина, летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин, летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин и другие.

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