Наталья Сергунина рассказала о новой функции в московском благотворительном сервисе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В благотворительном сервисе на официальном сайте мэра Москвы появилась новая функция. Теперь пользователи смогут настроить повторяемые переводы автоматически.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, эта опция, как и сам сервис, появилась по просьбе столичных благотворителей. Сервис был запущен в октябре 2020 года. С этого момента москвичи направили благотворительным организациям свыше 14,7 тысячи пожертвований. Их средний размер составил более 270 рублей.

— Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее: если ей воспользоваться, нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день, — отметила Наталья Сергунина.

Партнерами проекта стали уже 40 фондов. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

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