Как подготовить школьника к важным экзаменам

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

Школьников от новой взрослой жизни отделяет только ЕГЭ. Учителя называют его итогом десятилетнего труда, будущие выпускники — испытанием, а многие родители — кошмаром.

До сдачи Единого государственного экзамена остались считаные дни, в 10 часов утра 31 мая столичным школьникам предстоит сдать географию, литературу и химию, русский язык — 3 и 4 июня, затем будут экзамены по математике, истории и физике, обществознанию, иностранным языкам. А 24, 25 июня тестирование по информатике и информационнокоммуникативным технологиям (ИКТ).

Близость экзаменов заставляет Карину Почумбану нервничать, что дочка завалит самый важный экзамен. Поэтому заставляет ее весь день заниматься.

— Я не могу нанять для нее репетиторов, — жалуется 45-летняя мастер маникюра. — Не позволяют финансы, поэтому требую, чтобы она сама старалась.

Мамина забота доводит Оксану до слез, в доме царит нервная, напряженная обстановка, которая никак не способствует подготовительному процессу.

— Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, — говорит репетитор по физике Маргарита Гришкина. — И пытаюсь пояснить, что ученик знает больше, чем думают взрослые. Конечно, с репетиторами удобнее, но можно подготовиться и самостоятельно. Главное — система. Для активации памяти 20 минут проходим тему. Пройденный материал повторяем через 8 часов, затем через сутки. Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно постепенно увеличивать временные интервалы между повторениями. А накануне экзамена повторять ничего не нужно, лучше прогуляться, заняться любимым делом, пообщаться с друзьями, выспаться, то есть подготовится к «бою» физически и морально.

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