В Москве подвели итоги городского конкурса «Магия театра: путешествия во времени — 2021»

Одиннадцатиклассник московской школы № 1955 Всеволод Шпенглер демонстрирует созданный им макет сценических декораций к спектаклю по пьесе Шекспира «Гамлет». Эта работа помогла школьнику войти в число победителей конкурса / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Накануне выходных, 22 и 23 мая, подвели итоги городского конкурса «Магия театра: путешествия во времени — 2021». «Вечерняя Москва» познакомилась с одним из победителей.

Одиннадцатиклассник столичной школы № 1955 Всеволод Шпенглер в конкурсе участвует уже третий год подряд.

В 9-м классе решил испытать себя и удачу и подал заявку на участие в мероприятии в номинации «Афиша». Но, увы, его работа не прошла отборочный этап. Правда, подростка это не испугало, а, наоборот, раззадорило. На следующий год он уже представил на конкурс макет сценических декораций к спектаклю А. Твардовского «Теркин на том свете».

— Это была моя первая серьезная работа, на которую я потратил почти полгода. Главной фишкой этого макета стали специальное освещение сцены и акцент в сценографии на округлость форм декораций. Это понравилось жюри, и мой проект победил, — рассказывает школьник.

Любовь к творчеству и искусству у Всеволода — результат семейного воспитания. Вся семья у молодого человека связана с театром: дедушка — художник-постановщик, папа — продюсер, мама — музыкант. К тому же на протяжении 11 лет он учился в профильной школе с углубленным изучением изобразительного искусства.

— Это время зря не прошло. Я научился видеть то, чего другие могут не замечать. Планирую после школы учиться на художника-постановщика, — делится Шпенглер.

В этом году в основу конкурсного задания для учащихся легли пьесы выдающегося драматурга Евгения Шварца и произведения, по которым известный театральный художник Давид Боровский создавал свои сценографии. Одна из них — пьеса Шекспира «Гамлет». За амбициозную задачу создать сценографию этого спектакля и взялся юноша.

— В макете я показал нравственную чистоту Гамлета через белый цвет декораций, — объяснил Всеволод.

Юноша также подготовил эскизы костюмов к спектаклю. Гамлета он изобразил в черном костюме, сделанном из журнальных вырезок, но с лицом младенца.

По словам Всеволода, этот образ отражает всю суть главного героя пьесы — он как ребенок ищет смысл жизни, а общается с людьми так, будто вчитывается в их жизнь и поступки.

— Мы с большим удовольствием поддерживаем учеников в их решениях участвовать в конкурсах, и за каждым из них закрепляется научный руководитель, который оказывает помощь при подготовке проекта, — говорит замдиректора школы № 1955 Ольга Тишина. — Школьники могут свободно пользоваться мастерскими, библиотекой и всей необходимой техникой при подготовке конкурсных работ.

Кстати, о других итогах очередного конкурса «Магия театра: путешествия во времени», который проводился столичным методическим центром совместно с Театральным музеем имени А. А. Бахрушина и Московским академическим художественным институтом имени В. И. Сурикова. По решению жюри обладателем Гран-при стала Александра Пылова, студентка колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской за макет декораций для спектакля «Голый король» Евгения Шварца. Еще пять школьников и студентов колледжей стали победителями конкурса и три — призерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Чербаджи, член жюри городского конкурса «магия театра», руководитель мастерской МГАХИ имени Сурикова:

— Работы очень творческие, неожиданные, у каждой — свое лицо. Очевидно, эти сочинения не срисованы, а придуманы самостоятельно, что очень важно для художника и сценографа. Ребята думают и мыслят пространственно. Они, безусловно, очень талантливые, и если в дальнейшем продолжат свое образование и решат посвятить себя театральному искусству, то их ждет очень интересное и оригинальное будущее.

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