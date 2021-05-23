Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские школьники установили рекорд на Азиатской олимпиаде по физике
Фото: https://edu.gov.ru/

Российские школьники установили рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

Юлия Павлушова

Образование

Российские школьники завоевали сразу восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что россияне взяли все награды высшего достоинства впервые в истории олимпиады.

Победителей поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что высокий результат команды показывает качество методик и моделей отечественного образования.

— Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве, — подчеркнул Сергей Кравцов.

Ранее школьник из Москвы получил золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике.

Читайте также: Эксперт: МЭШ имеет репутацию качественного продукта не только в России, но и за ее пределами

физикаолимпиадашкольники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте