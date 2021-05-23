Российские школьники установили рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

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Российские школьники завоевали сразу восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что россияне взяли все награды высшего достоинства впервые в истории олимпиады.

Победителей поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что высокий результат команды показывает качество методик и моделей отечественного образования.

— Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве, — подчеркнул Сергей Кравцов.

Ранее школьник из Москвы получил золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике.

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