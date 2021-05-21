Эксперт: МЭШ имеет репутацию качественного продукта не только в России, но и за ее пределами

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский центр технологической модернизации образования (ТемоЦентр) посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он обсудил дальнейшее развитие МЭШ и планы по сотрудничеству с ведущими разработчиками контента в сфере образования и столичными педагогами. В конце встречи пять образовательных площадок получили гранты за предложенные проекты для развития МЭШ. Так, сооснователь и президент компании международного проекта «ГлобалЛаб» Татьяна Крупа рассказала о значимости такого сотрудничества для компании.

— Я считаю, что за интеграцией разнородных образовательных продуктов на единой платформе будущее. Ведь число продуктов растет, их специализация увеличивается. Уже сейчас школы сталкиваются с тем, что управлять всем этим «зоопарком», авторизацией в нем, настройками и так далее непросто. Та модель, которую сейчас предлагает Московская электронная школа, чрезвычайно гибка — производители сохраняют возможность развивать свои продукты как отдельно от МЭШ, так и внутри нее, — сказала эксперт. — При этом появляется возможность создавать функции, которые, например, специально предназначены для пользователей МЭШ. Их чрезвычайно сложно создать вне инфраструктуры МЭШ, поскольку они строятся на синергии между разными ее сервисами.

Татьяна Крупа считает, что партнерство с МЭШ значит прежде всего возможность использовать такую синергию.

— Очень возможно, что по результатам проекта мы сможем нащупать какие-то новые пути для развития нашего продукта. Конечно же, следует добавить и то, что для нас это большая честь. МЭШ имеет репутацию качественного продукта не только в Москве, но и в России, и за ее пределами. Мы помним, какой интерес вызвал стенд платформы на выставке BETT в Лондоне, где мы также принимали участие, — отметила президент «ГлобалЛаб».

Татьяна Крупа также сказала, что Московская электронная школа позволяет объединить множество провайдеров. И это, по мнению эксперта, сейчас чрезвычайно важно.

— У нас есть пользователи из 60 стран, поэтому мы имеем некоторое представление о состоянии цифровизации в мире. МЭШ в этом смысле — одна из передовых образовательных платформ, — отметила Крупа. — При этом особенностью является как раз то, что она объединяет множество провайдеров контента и сервисы и при этом не является решением от одной компании. Этот интеграционный характер платформы чрезвычайно важен, поскольку уже сейчас ни одна компания и даже государство не может в одиночку удовлетворить все потребности в образовательных продуктах, сервисах, контенте.

Эксперт уверена в том, что компании удастся сделать так, чтобы у учителей, школьников и у родителей появится инструментарий и контент для подготовки и выполнения индивидуальных школьных проектов, исследований и творческих заданий.

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