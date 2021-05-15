Школьник из Москвы получил золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ученик московской школы № 1589 Артур Акопян выиграл золотую медаль Балтийской олимпиады по физике. Соревнования прошли дистанционно 8 мая и состояли из одного тура.

В олимпиаде приняли участие более 100 школьников из десяти стран. В рамках состязания ученики решали четыре теоретические и одну экспериментальную задачи. Победители были объявлены на онлайн-церемонии закрытия.

Российские школьники удостоились пяти наград наивысшего значения. Ими стали Вадим Ерин из Долгопрудного, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Алтайского края, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стали известны итоги заключительного этапа школьной олимпиады в Московской области. Всего в турнире приняли участие 400 подмосковных школьников.

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