Спортсмены столичных домов-интернатов вернулись из Санкт-Петербурга с медалями

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по бочче и юнифайд-бочче, футболу 7х7, мини-футболу и юнифайд-футболу, пауэрлифтингу и художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из домов-интернатов № 3, 11 и 26. Ребята смогли достойно выступить и хорошо провели время в кругу поклонников спорта.

Василий Шероухов в спорте уже десять лет и во Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады участвует не первый раз. Вася хорошо плавает, бегает на лыжах коньковым ходом. На спартакиаде он участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу и занял второе место в трех дисциплинах: приседание со штангой, становая тяга и жим лежа, а также второе место во всех дисциплинах вместе по сумме очков. Правда, лично спортсмена такой результат скорее расстроил, чем порадовал.

— Рассчитывал занять первое место. Но теперь еще больше мотивации. Буду тренироваться, чтобы на следующий год достичь своей цели и пройти отбор на Всемирную спартакиаду, которая планируется в 2023 году, — с оптимизмом говорит Василий.

Для Виталия Вострокнутова призовое место стало неожиданностью. Пауэрлифтингом он занимается всего два года и участие в спартакиаде принимает впервые. Больше всего молодой человек волновался, что не справится с весом в дисциплине «присед».

— Я, конечно, чувствовал, что могу занять призовое место, но не ожидал. А вообще, эти несколько дней я запомню надолго! Понравилась организация соревнований, — поделился Виталий.

Тренер дома-интерната № 3 Александр Шишков уверен, что все ребята выступили достойно.

— Год выдался непростым для спортсменов. Причем не только для наших, а вообще по всему миру. И результат, которого мы хотели добиться, получен. Ребята показали свой максимум. Но нам есть куда расти. Сейчас спортсмены отдохнут от поездки, улягутся эмоции, и начнем готовиться к следующему году, — сказал он.

На выездных соревнованиях ребята из социальных учреждений получают массу впечатлений. Для них это возможность не только поймать дух соперничества и проверить свои силы, но и побывать в новых городах, открыть новые места, пообщаться с ребятами из других регионов.

Северная столица России порадовала спортсменов хорошей погодой: почти все дни их пребывания было солнечно. За эти шесть дней они успели насладиться местными достопримечательностями. Посетили Исаакиевский собор, собор Воскресения Христова (храм Спаса на Крови), крейсер «Аврора» и прогулялись по живописному Петергофу.

Игорь Сивов и Мария Кашенцева не только вместе тренируются, но и работают в одной организации. Руководитель с гордостью отпустил своих сотрудников на соревнования, а коллеги пожелали вернуться с победой. Вера и поддержка коллег стали для них дополнительным стимулом. В личных соревнованиях по бочче Игорь стал сильнейшим в своем дивизионе, заняв первое место. Мария заняла второе место во всех четырех дисциплинах.

— Соперники были сильные. Я переживал, нервничал. Наш тренер Юлия меня успокоила. Сказала, что все будет хорошо! Еще за нас болели на работе. Я очень хотел победить и смог это сделать, — рассказал Игорь Сивов.

Кроме того, в соревнованиях по пауэрлифтингу от Москвы участвовали Василий Шероухов и Антон Пахомкин. Оба спортсмена заняли в общем зачете вторые места в своих весовых категориях. Александр Бирюков и Мария Лобанова удостоены бронзовых медалей. От Москвы также участвовал Юрий Демченко, который проявил себя в дисциплине «присед», но в общем зачете остановился на пятом месте. В личных соревнованиях по бочче первое место заняла Надежда Богданова.

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