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Подведены итоги заключительного этапа школьной олимпиады в Московской области
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Подведены итоги заключительного этапа школьной олимпиады в Московской области

Елена Фролова

Образование

Итоги заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады подвели в Московской области. Такую информацию предоставили в пресс-службе министерства образования региона.

Всего в турнире приняли участие 400 подмосковных школьников. По словам главы ведомства Ирины Каклюгиной, согласно подведенным результатам, 183 диплома получили учащиеся из области. Из этого числа 30 человек имеют награды победителей.

— Это в два раза больше, чем в прошлом году, — уточнила министр.

Она также добавила. Что большее число дипломов подмосковные школьники получили по астрономии, физике и истории, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ирина Каклюгина также напомнила, что все участники заключительного этапа получат выплаты. Победители — по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, а участники — по 100 тысяч.

Читайте также: Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по английскому языку

школьная олимпиадаМосковская областьИрина Каклюгина
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