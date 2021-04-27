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Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по английскому языку
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по английскому языку

Кирилл Николаев

Город

Столичные школьники стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по английскому языку, которая прошла в Зеленоградске. Четверо московских школьников набрали наибольшее число баллов и стали абсолютными победителями в своих параллелях.

Ребята представляли 39 столичных образовательных учреждений. Всего на счету московских школьников 14 дипломов победителей и 52 диплома призеров. Олимпиада по английскому языку прошла в два этапа. В рамках первого ребята выполнили аудирование, задания на понимание текста, а также задания, посвященные социокультурным вопросам. Во втором туре нужно было продемонстрировать навыки устной речи.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В ней четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чтобы попасть на следующий этап, необходимо набрать определенное количество баллов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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