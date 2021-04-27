Московские школьники стали победителями на международной олимпиаде по химии

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Пятеро учащихся столичных школ завоевали медали на 55-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Интеллектуальное соревнование прошло с 20 по 26 апреля в дистанционном формате.

В олимпиаде приняли участие 145 школьников из 28 стран. Российские школьники завоевали семь золотых, одну бронзовую и две серебряные медали.

От Москвы золото получили учащиеся школы № 1329 и школы № 1568 имени Пабло Неруды, серебро — юные москвичи, учащиеся в Центре образования и спорта «Москва-98» и в школе «Летово». Бронзу взял ученик из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что школьники столицы получили 96 дипломов Всероссийской олимпиады по математике и технологии.

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