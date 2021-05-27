Врачи и психологи окажут помощь выпускникам во время ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

27 мая, в четверг, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о мерах безопасности, которые будут предприняты на площадках Единого государственного экзамена в связи с распространением коронавируса.

По словам Анзора Музаева, в этом году, как и в прошлом, особое внимание будет уделено соблюдению санитарных рекомендаций Роспотребнадзора.

— На всех площадках будут следить за соблюдением социальной дистанции, помещения будут дезинфицировать. Обязательным будет и ношение средств индивидуальной защиты. Опыт прошлого года уже есть, так что с этими задачами организаторы во всех субъектах справятся, — рассказал Анзор Музаев.

Он добавил, что большую работу провели и сотрудники Министерства здравоохранения России. В пунктах проведения экзаменов будут дежурить около семи тысяч медиков, которые в случае необходимости окажут ребятам первую медицинскую помощь. Отдельно на площадках будут дежурить психологи, которые окажут профессиональную поддержку переволновавшимся перед экзаменами выпускникам и родителям.

Кроме того, пандемия коронавируса повлияла и на порядок распространения контрольно-измерительных материалов. В этом году задания, которые будут выполнять школьники, впервые будут отправлять на площадки в электронной форме, а не в печатной, как было раньше.

— Мы планируем, что за два года на эту систему перейдут все 85 субъектов России. Мы стремимся облегчить и автоматизировать все процессы, — добавил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, новшества появились и в подготовке к ЕГЭ. В этом году был запущен онлайн-навигатор подготовки к экзаменам.

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