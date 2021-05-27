Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи и психологи окажут помощь выпускникам во время ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Врачи и психологи окажут помощь выпускникам во время ЕГЭ

Маргарита Мартовская

Образование

27 мая, в четверг, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о мерах безопасности, которые будут предприняты на площадках Единого государственного экзамена в связи с распространением коронавируса.

По словам Анзора Музаева, в этом году, как и в прошлом, особое внимание будет уделено соблюдению санитарных рекомендаций Роспотребнадзора.

— На всех площадках будут следить за соблюдением социальной дистанции, помещения будут дезинфицировать. Обязательным будет и ношение средств индивидуальной защиты. Опыт прошлого года уже есть, так что с этими задачами организаторы во всех субъектах справятся, — рассказал Анзор Музаев.

Он добавил, что большую работу провели и сотрудники Министерства здравоохранения России. В пунктах проведения экзаменов будут дежурить около семи тысяч медиков, которые в случае необходимости окажут ребятам первую медицинскую помощь. Отдельно на площадках будут дежурить психологи, которые окажут профессиональную поддержку переволновавшимся перед экзаменами выпускникам и родителям.

Кроме того, пандемия коронавируса повлияла и на порядок распространения контрольно-измерительных материалов. В этом году задания, которые будут выполнять школьники, впервые будут отправлять на площадки в электронной форме, а не в печатной, как было раньше.

— Мы планируем, что за два года на эту систему перейдут все 85 субъектов России. Мы стремимся облегчить и автоматизировать все процессы, — добавил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, новшества появились и в подготовке к ЕГЭ. В этом году был запущен онлайн-навигатор подготовки к экзаменам.

Читайте также: Стало известно, какие предметы подмосковные школьники чаще выбирают для сдачи ЕГЭ

БезопасностьРособрнадзоритоговый экзамен
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Все мнения
О проекте