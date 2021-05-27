Стало известно, какие предметы подмосковные школьники чаще выбирают для сдачи ЕГЭ

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Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о предметах, которые подмосковные школьники выбирают чаще всего для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

На первом месте по популярности — профильная математика. Этот предмет собираются сдавать больше 22 тысяч старшеклассников.

— На втором месте по популярности: обществознание — его будут писать свыше 20 тысяч школьников, на третьем — английский язык, который выбрали более 8 тысяч ребят, — цитирует Каклюгину «Радио 1».

Министр добавила, что в этом году ЕГЭ в регионе будут сдавать свыше 40 тысяч школьников, более 35 тысяч которых — выпускники этого года. В 2021 году процедура сдачи будет изменена: досрочного периода проводиться не будет, а также ребята не будут сдавать базовую математику.

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