Кравцов прокомментировал идею перевода ЕГЭ в дистанционный формат

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Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат. Об этом в четверг, 27 мая, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По его словам, если перевод каких-то элементов ЕГЭ в дистанционный формат обоснован, то это нужно делать. Все возможные изменения должны обсуждаться.

Кравцов подчеркнул, что с каждым годом экзамен улучшается. Например, в этом году информатика сдается с использованием компьютера, сообщает РИА Новости.

Ранее в России начались выпускные экзамены для одиннадцатиклассников. В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников: ученики с ограниченными возможностями здоровья, лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

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