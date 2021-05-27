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Кравцов прокомментировал идею перевода ЕГЭ в дистанционный формат
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кравцов прокомментировал идею перевода ЕГЭ в дистанционный формат

Кирилл Николаев

Образование

Внедрение цифровой образовательной среды не предполагает перевода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат. Об этом в четверг, 27 мая, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По его словам, если перевод каких-то элементов ЕГЭ в дистанционный формат обоснован, то это нужно делать. Все возможные изменения должны обсуждаться.

Кравцов подчеркнул, что с каждым годом экзамен улучшается. Например, в этом году информатика сдается с использованием компьютера, сообщает РИА Новости.

Ранее в России начались выпускные экзамены для одиннадцатиклассников. В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников: ученики с ограниченными возможностями здоровья, лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

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