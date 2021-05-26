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Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой

Кирилл Николаев

Образование

Сдача государственных выпускных экзаменов вместо Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ, не поступающих в вузы, является временной мерой. Об этом в среду, 26 мая, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По его словам, в этом году ситуация позволяет проводить экзамены в очном режиме. Однако, для уменьшения числа школьников в пунктах приема экзаменов принято решение и в этом году для тех, кто не поступает в университеты, проводить государственный выпускной экзамен, сообщает РИА Новости.

Кравцов напомнил, что для получения аттестата школьники обязательно сдают ЕГЭ по математике и русскому языку.

Ранее сообщалось, что в российских школах планируют открыть пять тысяч психолого-педагогических классов. В настоящее время уже разработан учебный план таких классов.

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математикарусский языкЕГЭ
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