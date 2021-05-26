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Пять тысяч психолого-педагогических классов планируют открыть в школах РФ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пять тысяч психолого-педагогических классов планируют открыть в школах РФ

Кирилл Николаев

Образование

Пять тысяч психолого-педагогических классов планируется открыть в российских школах. Об этом в среду, 26 мая, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в рамках перезапуска работы российского общества «Знание».

По его словам, в настоящее время уже разработан учебный план психолого-педагогических классов. Кравцов отметил, что важно определить внеучебную деятельность, а также какие курсы могут быть в часы, которые на нее отводятся. Кроме того, необходимо определить параметры отбора школьников для обучения в классах по педагогическому профилю, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в России начались выпускные экзамены для одиннадцатиклассников. В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников: ученики с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, находящиеся в местах лишения свободы, а также выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

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