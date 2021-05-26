ВШЭ стала единственным российским вузом в пяти предметах Шанхайского рейтинга

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Высшая школа экономики увеличила количество предметов в Шанхайском рейтинге (ARWU) до восьми. По пяти предметам ВШЭ является единственным российским вузом. Это лучший результат среди всех университетов страны. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Наилучший результат НИУ ВШЭ показал в предмете «математика». По нему вуз вошел в топ-100. Также университет впервые представлен в предметных областях «государственное управление» в диапазоне 151–200 и «образование»— 401–500. Ранее российские вузы не входили в эти области.

Кроме того, ВШЭ сохранила свои позиции по политическим наукам и вошла в диапазон 101–150, по экономике — 201–300, по психологии и деловому администрированию — 301–400, а по менеджменту — 401–500. По словам старшего директора по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирины Карелиной, с 2012 года ВШЭ усиливает развитие новых для себя научно-исследовательских и инженерных направлений. Сформированные в проекте инструменты развития начали давать результаты уже в 2017 году.

— В 2021-м мы видим наш университет в топ-100 рейтинга по математике, что безусловно высокий результат, — отметила она.

Данную новость прокомментировал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, рейтинг ARWU известен строгостью критериев и практически независим от данных самих университетов.

— «Вышка» традиционно славится социально-экономическими и гуманитарными науками, но в последние годы она активно развивает естественно-научные и технические направления. Эти усилия принесли ожидаемые плоды, и теперь мы видим университет в топ-100 по математике, что свидетельствует о правильном выборе данной стратегии и достижениях команды вуза, — заявил Чернышенко.

Он добавил, что 19 российских университетов вошли в рейтинг, из них 13 вузов «Проекта 5–100» (государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. «ВМ»).

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