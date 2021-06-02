Успешная карьера начинается с конкурсов

Молодые архитекторы на открытии Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» в Гостином Дворе / Фото: АГН Москва

В столице реализуется немало проектов, позволяющих заявить о себе молодым архитекторам. На выставке «АрхМосква-2021» с работами тех, кому предстоит создавать Москву будущего, познакомит раздел «Архитектурное образование».

Стать хорошим и уж тем более известным архитектором непросто. И студенческая скамья — лишь начальный этап.

— Одни считают архитекторов ≪молодыми≫ до 40 лет, а другие и вовсе чуть ли не до 50. В этой профессии нужно долго учиться, чтобы выступить самостоятельно, под своим именем. При нынешней системе бакалавриата человек учится до 20–22 лет, потом, если повезет, работает в хороших архбюро, и лишь где-то к 35 некоторые из них начинают свое дело, — объясняет куратор фестиваля архитектурного образования и карьеры ≪Открытый город≫ в 2021 году архитектор Илья Мукосей. — Чтобы сказать новое, нужно знать, что уже сказано. Начинающие архитекторы не конкурируют с более опытными коллегами, а следуют за ними.

Впрочем, в столице проявить себя можно и в период студенчества. Один из вариантов — участие в архитектурных проектах, которые дают возможность предложить свои идеи даже самым молодым авторам. Один из них — фестиваль ≪Открытый город≫, инициированный в свое время Москомархитектурой и главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым. И этот проект оказался полезным не только для молодежи. К примеру, в позапрошлом году фестиваль был посвящен сохранению исторического и культурного наследия Москвы.

Речь шла, в частности, об архитектурных памятниках советского модернизма. Результатом работы, в которой приняли участие студенты столичных архитектурных вузов, стал свод рекомендаций по сохранению городского наследия. Он оказался настолько удачным, что его приняло в работу Мосгорнаследие.

Главной кузницей кадров в столице был и остается легендарный МАРХИ, но учиться можно не только в нем. В Москве выпускников по архитектурным специальностям готовят 11 вузов. Например, НИУ МГСУ, бывший МИСИ.

— По моему опыту работы в жюри конкурсов для студентов, молодых архитекторов лучшие выпускники, например, МИСИ порой не уступают выпускникам МАРХИ, — считает Илья Мукосей.

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