Стартовал V Открытый вузовский чемпионат РУТ (МИИТ) по стандартам WorldSkills

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Торжественное открытие V Открытого вузовского чемпионата РУТ (МИИТ) по стандартам WorldSkills состоялось в Москве во вторник, 1 июня.

Церемония прошла в очном режиме с дистанционным участием конкурсантов и экспертов из российских вузов. Отмечается, что на площадке РУТ (МИИТ) впервые представили компетенции «Обслуживание и ремонт вагонов» и «Бухгалтерский учет». Университет проведет юбилейный чемпионат с 1 по 11 июня по девяти компетенциям, в том числе «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Экспедирование грузов» и «Медицинский и социальный уход».

Всего в чемпионате примут участие более 120 человек. Он пройдет на площадках Московского колледжа транспорта и Медицинского колледжа. Кроме того, в рамках церемонии дали старт пилотному проекту соревнования экспертов WorldSkills Teachers.

Ранее сообщалось, что столичные студенты-реставраторы стали лучшими на соревнованиях WorldSkills.

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