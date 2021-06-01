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Столичные студенты-реставраторы стали лучшими на соревнованиях WorldSkills
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные студенты-реставраторы стали лучшими на соревнованиях WorldSkills

Анастасия Колоскова

Город

Московские студенты стали лучшими на соревнованиях по профессиональному мастерству WorldSkills, взяв первое и третье места в номинации «Реставрация произведений из дерева».

Победа досталась Руслану Рустамову из колледжа «26 КАДР». Студент колледжа «Столица» Антон Шишов занял третье место.

В финал соревнований вышли также начинающие реставраторы из Московской, Иркутской и Орловской областей, Татарстана и Красноярского края.

Финалистам предстояло на протяжении трех дней реставрировать киот, демонстрируя навыки атрибуции исторического предмета, снятия загрязнений и отделки, восстановления утрат, демонтажа и фанеровки. Задания разрабатывали специалисты по реставрации дерева из Государственного научно-исследовательского института реставрации.

— Ни одна отрасль, в том числе и реставрационная, не обходится без привлечения молодых специалистов. Мы поддерживаем студентов колледжей и вузов и рады успехам молодых реставраторов на таких престижных конкурсах, как соревнования чемпионата WorldSkills Russia, — отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, обратив внимание на высокий уровень профессиональных компетенций специалистов, которых готовят столичные учебные заведения.

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самое масштабное и престижное соревнование по профессиональному мастерству.

Ранее сообщалось, что более тысячи студентов из 20 московских вузов стали участниками молодежного проекта «Дебаттл» для талантливых ораторов.

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