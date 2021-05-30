Студентам Москвы рассказали о развитии проекта «Дебаттл»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более тысячи студентов из 20 московских вузов стали участниками молодежного проекта «Дебаттл» для талантливых ораторов. Об этом рассказал руководитель проекта Христиан Раковский-Самойлов.

В рамках проекта прошло более 60 мероприятий разных форматов. Количество просмотров на прямых трансляциях и записях выступлений в социальных сетях проекта достигло порядка двух миллионов.

— Сегодня в городе назрела необходимость организации площадок, на которых люди могут высказать свое мнение, проявить себя в качестве спикера, а также научиться дискутировать. И до последнего времени ни одно пространство в столице не могло в полной мере реализовать этот запрос, — пояснил Раковский-Самойлов.

По его словам, пандемия коронавируса не помешала развитию проекта. Участники продолжали ходить на лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Раковский-Самойлов подчеркнул, что проект позволяет москвичам учиться выходить из зоны комфорта и улучшать свои ораторские навыки.

В настоящее время к программе присоединились более ста профессиональных спикеров, среди которых есть преподаватели, журналисты, блогеры.

По словам участников проекта, образовательные мероприятия помогают студентам бороться со своими страхами, получать опыт и энергию от работы в команде с интересными экспертами.

Раковский-Самойлов отметил, что в ближайшее время в рамках программы начнут запускать новые форматы, где участники смогут проводить дебаты со случайными прохожими и в игровом виде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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