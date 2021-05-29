Столичные проекты признали лучшими в системе государственного и муниципального управления

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». Власти Москвы представляли на состязании три кадровых проекта, два из которых получили призы.

Всего в конкурсе принимали участие 167 проектов, до финала дошли лишь 108 претендентов на награды.

Так, конкурс завершился определением восьми победителей и 30-ти призеров. Среди них оказались Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы совместно с Университетом Правительства Москвы, чей проект «Персональный трек развития» вошел в тройку лучших и был отмечен конкурсантами как лучшая кадровая практика. Кроме того, призером стал проект «Исследование вовлеченности».

В финал также вышло образовательное пространство Правительства Москвы — открытая вебинарная онлайн-площадка, на которой выступают эксперты в разных сферах: от психологии до городского управления. Проект был призван поддержать эффективность руководителей и специалистов государственного сектора в период пандемии коронавируса. За прошедший год в пространстве состоялось около 200 вебинаров, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее в Москве были подведены итоги первого международного форума умных городов Smart Cities Moscow.

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