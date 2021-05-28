Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подведены итоги первого международного форума умных городов Smart Cities Moscow
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подведены итоги первого международного форума умных городов Smart Cities Moscow

Полина Долганова

Город

Первый международный онлайн-форум Smart Cities Moscow завершился в Москве. В мероприятии участие принимали 86 спикеров из России, КНР, Швейцарии, Канады, Испании, США, Швеции и других стран. Трансляции дискуссий просмотрели свыше 193 тысяч человек.

Деловая программа мероприятия состояла из 15 сессий, разделенных на три основных направления: «Инфраструктура и технологии умного города», «Умный город для жизни» и «Устойчивое развитие умного города». Эксперты рассказали об опыте использования цифровых решений в разных сферах — от транспорта до применения искусственного интеллекта в городских процессах.

На пленарной сессия выступали мэр Пекина Чэнь Цзинин, мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, директор по операциям электронного правительства регулирующего органа эмирата Дубай по телекоммуникациям Саид Белхул и мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис.

Москва удостоилась сразу двух сертификатов соответствия международным стандартам ISO в номинациях «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов».

Как отметила президент Международного совета городских данных (WCCD) Патриция МакКарни, это первый в истории случай вручения двух сертификатов одновременно, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Директор отдела государственных учреждений и цифрового правительства Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Чжу Цзюван заявил, что организация активно поддерживает всеобщее взаимодействие в области внедрения новых технологий. Он также добавил, что очень рад факту ежегодного проведения форума и что наибольшую пользу от использования новых технологий страны увидели во время борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как умного города

городаМосквафорум
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте