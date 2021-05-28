Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов утвердили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов утвердили в Москве

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что изменения в порядок предоставления грантов вносятся с учетом пожеланий представителей технологического бизнеса и итогов первой заявочной кампании.

Так, процент компенсации при покупке отечественного оборудования увеличен с 15 до 20 процентов.

Также отменены требования к минимальной численности персонала (не менее 30 сотрудников) и размеру средней заработной платы — плюс 20 процентов к средней зарплате по отрасли. Подобные изменения открывают доступ к получению грантов для стартапов.

Кроме того, была доработана методика расчета предельного размера компенсации и утвержден порядок предоставления нового вида грантов — на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми совместно работают несколько участников Московского инновационного кластера. Максимальный размер поддержки таких проектов составит 600 миллионов рублей.

Предельный размер компенсации составит 20 процентов фактических затрат проекта, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

Ранее власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию.

Читайте также: Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начался в Москве

городаТехнологии и инновацииСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Все мнения
О проекте