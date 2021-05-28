Порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов утвердили в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что изменения в порядок предоставления грантов вносятся с учетом пожеланий представителей технологического бизнеса и итогов первой заявочной кампании.

Так, процент компенсации при покупке отечественного оборудования увеличен с 15 до 20 процентов.

Также отменены требования к минимальной численности персонала (не менее 30 сотрудников) и размеру средней заработной платы — плюс 20 процентов к средней зарплате по отрасли. Подобные изменения открывают доступ к получению грантов для стартапов.

Кроме того, была доработана методика расчета предельного размера компенсации и утвержден порядок предоставления нового вида грантов — на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми совместно работают несколько участников Московского инновационного кластера. Максимальный размер поддержки таких проектов составит 600 миллионов рублей.

Предельный размер компенсации составит 20 процентов фактических затрат проекта, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

Ранее власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию.

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