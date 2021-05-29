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Предложение о введении льготной ставки НДФЛ для студентов оценили в Совфеде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Предложение о введении льготной ставки НДФЛ для студентов оценили в Совфеде

Елена Фролова

Внутренняя политика

Идею о введении льготной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих студентов средних специальных или высших учебных заведений оценил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, во времена Советского Союза студенты пользовались льготами по уплате подоходного налога. В частности, она предоставлялась тем, кото ездил в составе стройотрядов, например, на стройки.

— Данная льгота была достаточно распространена. Благодаря этому ребята имели возможность получать серьезную зарплату за лето, — пояснил эксперт.

Он добавил, что те решения являлись проявлением дополнительной заботы о студентах вузов, откликнувшихся на призывы властей страны провести свои каникулы за работой, отмечает RT. Поэтому предложенная депутатом Иваном Сухаревым инициатива разумна, считает сенатор.

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НДФЛСовет Федерациистуденты
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