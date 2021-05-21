Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

Иван Юминов

Общество

Правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) упростились в России. Изменения вступили в силу в пятницу, 21 мая.

Вычет можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без предоставления налоговой декларации и документов. Данные ведомство сможет получить напрямую от банков. Срок получения вычета при этом сократится с четырех до полутора месяцев.

Новый порядок затронет тех, кто получил право на вычет после 1 января 2020 года, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, за что пенсионеры могут не платить налоги в 2021 году.

Читайте также: Что нужно знать о новых правилах получения налогового вычета

ФНСналоговые вычетыНДФЛ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Все мнения
О проекте