Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) упростились в России. Изменения вступили в силу в пятницу, 21 мая.

Вычет можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без предоставления налоговой декларации и документов. Данные ведомство сможет получить напрямую от банков. Срок получения вычета при этом сократится с четырех до полутора месяцев.

Новый порядок затронет тех, кто получил право на вычет после 1 января 2020 года, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, за что пенсионеры могут не платить налоги в 2021 году.

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