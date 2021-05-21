Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
Правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) упростились в России. Изменения вступили в силу в пятницу, 21 мая.
Вычет можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без предоставления налоговой декларации и документов. Данные ведомство сможет получить напрямую от банков. Срок получения вычета при этом сократится с четырех до полутора месяцев.
Новый порядок затронет тех, кто получил право на вычет после 1 января 2020 года, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, за что пенсионеры могут не платить налоги в 2021 году.
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