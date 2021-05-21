Что нужно знать о новых правилах получения налогового вычета

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

21 мая в России вступили в силу новые правила получения налогового вычета. Что именно изменилось, разбиралась «Вечерняя Москва».

Речь идет о законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным 20 апреля. Согласно документу, порядок оформления вычета по НДФЛ (налога на доходы физлиц) сильно упрощается.

Если раньше для возврата средств налогоплательщик должен был заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и собрать кипу других бумаг, подтверждающих право на вычет, то теперь все можно сделать в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы. И никакие документы, по данным ФНС, не нужны: налоговая сама соберет все необходимые справки благодаря взаимодействию с банками, которые смогут добровольно присоединиться к информационному обмену с ведомством.

Более того, прежде вычет оформлялся около четырех месяцев: три месяца налоговики могли проверять документы, еще месяц уходил на возврат. При новом порядке все пойдет быстрее: один месяц будет уходить на камеральную налоговую проверку плюс 15 дней — на возврат денег. В ФНС обратили внимание, что сроки проверки могут продлить до трех месяцев, если возникнут подозрения относительно возможных нарушений.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Кто может получить вычет в упрощенном порядке?

В налоговой службе на этот счет уточнили, что ограничения по вычетам остаются прежними. Так, его могут получить те, кто платит НДФЛ. Также вычет предоставляется с сумм, не превышающих два миллиона рублей.

Для получения вычета у налогоплательщика должно быть соответствующее право. Если таковое имеется, в его аккаунте на сайте ФНС появится предзаполненное заявление. В нем останется указать реквизиты счета, на который будут перечисляться средства.

Что еще нужно знать о новых правилах?

Поскольку ФНС настаивает на том, что подключение банков к обмену информацией является добровольным, не исключено, что нововведение не появится во всех кредитных организациях России одномоментно. В этой связи рекомендуется следить за обновляемым перечнем банков (его также можно найти на сайте ФНС). Кроме того, уточнить возможность упрощенного вычета можно в самой кредитной организации.

Также обращается внимание, что новые правила распространяются на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года. Иначе говоря, подать заявление на вычет за квартиру, приобретенную в прошлом году, можно в конце мая 2021-го.

Фото: Пресс-служба ФНС (nalog.ru)

«Теневой рынок поддельных справок»

В разговоре с «ВМ» член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов назвал новую систему удобной и правильной, отметив, что она «вытекает из общей системы реформирования органов власти и межведомственного взаимодействия, а также цифровизации».

— По сути, государство формирует проект заявления, которое пользователь в личном кабинете налогоплательщика утверждает и получает вычеты. Это облегчение для человека: он не тратит время и деньги. Эти изменения позволяют ему практически ничего не делать самому, — пояснил эксперт.

По его словам, решение таких вопросов направлено на то, чтобы граждане стали меньше «куда-то бегать и что-то заполнять».

Помимо этого, общественник считает, что нововведение позволит бороться с теневым рынком поддельных справок.

— Вы знаете, справку 3-НДФЛ довольно сложно оформить с первого раза даже юристу. Поэтому существует теневой рынок, где некие люди предлагают недорого заполнить документ. И далеко не факт, что они правильно это сделают, — заключил собеседник «ВМ».

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